У Білому домі підтвердили плани Трампа відправляти нелегалів до "міст-притулків"

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Понеділок, 15 квітня 2019, 01:56

Адміністрація США дійсно розглядає варіант відправляти затриманих нелегальних іммігрантів до так званих "міст-притулків".

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає "Голос Америки".

"Ми не хочемо покладати весь тягар на одну, або дві прикордонні громади.

Демократи повсякчас заявляють, що вони підтримують відкриті кордони, підтримують "міста-притулки". Тож давайте поширимо цей тягар і покладемо його на деякі інші місця, якщо вони цього хочуть і відмовляються вирішити проблему", - підкреслила вона.

"Містом-притулком" називають міста у США, які обмежують співпрацю муніципальної поліції з федеральними органами влади з питання затримання та надання інформації про нелегальних іммігрантів", - пише "Голос Америки".

Зазначається, що у суботу президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що його адміністрація має законне право відправляти незаконних іммігрантів до "міст-притулків".

"США мають абсолютне право відправляти затриманих незаконних іммігрантів до міст-притулків. Ми вимагаємо, щоб про них піклувались якнайкраще, особливо в штаті Каліфорнія, який добре відомий поганим управлінням та високими податками!", - заявив Трамп.

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Теми: США Трамп міграція


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