У Білому домі підтвердили плани Трампа відправляти нелегалів до "міст-притулків"

Адміністрація США дійсно розглядає варіант відправляти затриманих нелегальних іммігрантів до так званих "міст-притулків".

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає "Голос Америки".

"Ми не хочемо покладати весь тягар на одну, або дві прикордонні громади.

Демократи повсякчас заявляють, що вони підтримують відкриті кордони, підтримують "міста-притулки". Тож давайте поширимо цей тягар і покладемо його на деякі інші місця, якщо вони цього хочуть і відмовляються вирішити проблему", - підкреслила вона.

"Містом-притулком" називають міста у США, які обмежують співпрацю муніципальної поліції з федеральними органами влади з питання затримання та надання інформації про нелегальних іммігрантів", - пише "Голос Америки".

Зазначається, що у суботу президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що його адміністрація має законне право відправляти незаконних іммігрантів до "міст-притулків".

Just out: The USA has the absolute legal right to have apprehended illegal immigrants transferred to Sanctuary Cities. We hereby demand that they be taken care of at the highest level, especially by the State of California, which is well known or its poor management & high taxes!