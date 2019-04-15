В Белом доме подтвердили планы Трампа отправлять нелегалов в "городов-убежища"

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Понедельник, 15 апреля 2019, 01:56

Администрация США действительно рассматривает вариант отправлять задержанных нелегальных иммигрантов в так называемые "города-убежища".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "Голос Америки".

"Мы не хотим возлагать всю тяжесть на одну или две пограничные общины.

Демократы всегда заявляют, что они поддерживают открытые границы, поддерживают "города-убежища". Давайте распространим этот груз и положим его на некоторые другие места, если они этого хотят и отказываются решить проблему", - подчеркнула она.

"Городом-убежищем" называют города в США, которые ограничивают сотрудничество муниципальной полиции с федеральными органами власти по вопросу задержания и предоставления информации о нелегальных иммигрантах", - пишет "Голос Америки".

Отмечается, что в субботу президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что его администрация имеет законное право отправлять незаконных иммигрантов в "города-убежища".

"США имеют абсолютное право отправлять задержанных незаконных иммигрантов в города-убежища. Мы требуем, чтобы о них заботились лучше, особенно в штате Калифорния, который хорошо известен плохим управлением и высокими налогами!", - заявил Трамп.

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Темы: США Трамп миграция


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