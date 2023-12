В Белом доме подтвердили планы Трампа отправлять нелегалов в "городов-убежища"

Администрация США действительно рассматривает вариант отправлять задержанных нелегальных иммигрантов в так называемые "города-убежища".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "Голос Америки".

"Мы не хотим возлагать всю тяжесть на одну или две пограничные общины.

Демократы всегда заявляют, что они поддерживают открытые границы, поддерживают "города-убежища". Давайте распространим этот груз и положим его на некоторые другие места, если они этого хотят и отказываются решить проблему", - подчеркнула она.

"Городом-убежищем" называют города в США, которые ограничивают сотрудничество муниципальной полиции с федеральными органами власти по вопросу задержания и предоставления информации о нелегальных иммигрантах", - пишет "Голос Америки".

Отмечается, что в субботу президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что его администрация имеет законное право отправлять незаконных иммигрантов в "города-убежища".

Just out: The USA has the absolute legal right to have apprehended illegal immigrants transferred to Sanctuary Cities. We hereby demand that they be taken care of at the highest level, especially by the State of California, which is well known or its poor management & high taxes!