Українець Пахнюк виграв "срібло" ЧЄ зі спортивної гімнастики
Понеділок, 15 квітня 2019, 04:35
Збірна України завершила чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики у польському Щецині з 1 медаллю - Петро Пахнюк завоював "срібло" у вправах на паралельних брусах.
Про це повідомляє XSport.
Пахнюк отримав оцінку 15,333, переможцю змагань - росіянину Нікіті Нагорному - він програв 0,133 бала.
Для Петра Пахнюка ця медаль - дебютна на чемпіонатах Європи: у 2015 та 2018 роках він був шостим у фіналі.
Водночас Олег Верняєв, який ще не повністю відновився після операцій, став восьмим у вправах на паралельних брусах та сьомим - у вправах на коні.
Також в фіналі на окремих снарядах виступав Ігор Радівілов, але він впав на другому опорному стрибку і не зумів завоювати медаль (14,233). У вправах на кільцях Радівілов став восьмим (13,933).
Українська правда