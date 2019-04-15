Українець Пахнюк виграв "срібло" ЧЄ зі спортивної гімнастики

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Понеділок, 15 квітня 2019, 04:35

Збірна України завершила чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики у польському Щецині з 1 медаллю - Петро Пахнюк завоював "срібло" у вправах на паралельних брусах.

Про це повідомляє XSport.

Пахнюк отримав оцінку 15,333, переможцю змагань - росіянину Нікіті Нагорному - він програв 0,133 бала. 

Для Петра Пахнюка ця медаль - дебютна на чемпіонатах Європи: у 2015 та 2018 роках він був шостим у фіналі.

Водночас Олег Верняєв, який ще не повністю відновився після операцій, став восьмим у вправах на паралельних брусах та сьомим - у вправах на коні.

Також в фіналі на окремих снарядах виступав Ігор Радівілов, але він впав на другому опорному стрибку і не зумів завоювати медаль (14,233). У вправах на кільцях Радівілов став восьмим (13,933).

Українська правда

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Теми: спорт


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