Украинец Пахнюк выиграл "серебро" ЧЕ по спортивной гимнастике

Сборная Украины завершила чемпионат Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине с 1 медалью - Петр Пахнюк завоевал "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях.

Об этом сообщает XSport.

Пахнюк получил оценку 15,333, победителю соревнований - россиянину Никите Нагорному - он проиграл 0,133 балла.

Для Петра Пахнюка эта медаль - дебютная на чемпионатах Европы: в 2015 и 2018 годах он был шестым в финале.

В то же время Олег Верняев, который еще не полностью восстановился после операций, стал восьмым в упражнениях на параллельных брусьях и седьмым - в упражнениях на коне.

Также в финале на отдельных снарядах выступал Игорь Радивилов, но он упал на втором опорном прыжке и не сумел завоевать медаль (14,233). В упражнениях на кольцах Радивилов стал восьмым (13,933).