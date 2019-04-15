Трамп собрал более $30 млн на президентскую кампанию за первый квартал 2019 года

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Понедельник, 15 апреля 2019, 07:12

Дональд Трамп собрал более 30 млн долларов пожертвований на проведение своей предвыборной кампании за первый квартал 2019 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что за первый квартал 2019 года предвыборный штаб Трампа собрал 40,8 млн долларов наличными.

"С начала года Трамп собрал больше денег, чем его соперники-демократы сенаторы Берни Сандерс и Камала Харрис вместе взятые. Они собрали 18,2 млн и 12 млн долларов соответственно", - говорится в сообщении.

В штабе Трампа заявили, что средний размер пожертвования за 1 квартал 2019 года  составил 34 доллара, при этом почти 99% пожертвований составляли 200 долларов или меньше.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.

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Темы: Трамп США


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