"Забагато влади": акціонери Facebook хочуть забрати в Цукерберґа посаду

Група акціонерів корпорації Facebook заявила, що її засновник і найбільший акціонер Марк Цукерберґ повинен залишити посаду голови правління.

30 травня пройдуть річні загальні збори акціонерів компанії, передає "Радіо Свобода"

Перед ними міноритарні акціонери направили заяву на адресу Комісії з цінних паперів і бірж США. Вони стверджують, що Цукерберґу, який володіє 13% акцій компанії, належить більше половини голосів у правлінні, що, на їхню думку, несправедливо: Цукерберґ фактично одноосібно контролює політику компанії.

Акціонери дорікають йому за останні скандали за участю Facebook, які, на їхню думку, призвели до падіння вартості акцій на біржі. Йдеться, зокрема, про витоки особистих даних користувачів, а також використання соціальної мережі Facebook для поширення "фейкових новин" і втручання у вибори, в тому числі і з боку російських інтернет-тролів.

Відзначається, що з липня 2018 року вартість акцій упала майже на 40%.

У заяві пропонується розділити посади генерального директора і голови ради директорів за прикладом інших великих IT-компаній.