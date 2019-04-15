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"Много власти": акционеры Facebook хотят лишить Цукерберга поста

Понедельник, 15 апреля 2019, 08:39

Группа акционеров корпорации Facebook заявила, что ее основатель и крупнейший акционер Марк Цукерберг должен покинуть должность главы правления.

30 мая пройдет годовое общее собрание акционеров компании, передает "Радио Свобода"

Перед ним миноритарные акционеры направили заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Они утверждают, что Цукербергу, который владеет 13% акций компании принадлежит более половины голосов в правлении, что, по их мнению, несправедливо: Цукерберг фактически единолично контролирует политику компании.

Акционеры упрекают его в последних скандалах с участием Facebook, которые, по их мнению, привели к падению стоимости акций на бирже. Речь идет об утечке личных данных пользователей, а также использования социальной сети Facebook для распространения "фейковых новостей" и вмешательства в выборы, в том числе и со стороны российских интернет-троллей.

Отмечается, что с июля 2018 года стоимость акций упала почти на 40%.

В заявлении предлагается разделить должности генерального директора и главы совета директоров по примеру других крупных IT-компаний.

Темы: facebook
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