Facebook, Instagram і WhatsApp знову працюють після збою

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Понеділок, 15 квітня 2019, 09:55

Компанія Facebook відновила роботу після того, як в неділю стався збій, і деякі користувачі не змогли отримати доступ до її соцмережі, Instagram і з додатком обміну повідомленнями WhatsApp.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника компанії.

"Раніше сьогодні у деяких людей могли виникнути проблеми з підключенням до сімейства додатків. Але проблема була вирішена. Приносимо вибачення за незручності", - сказав представник Facebook.

Разом з тим ні масштаб відключень, ні їх причину в компанії не вказали.

За даними сайту Downdetector.com, в неділю було зареєстровано понад 12 тисяч випадків, коли люди повідомляли про проблеми з Facebook.

Веб-сайт моніторингу відключень також показав, що в неділю було більше 3 тисяч випадків, коли люди повідомляли про проблеми з WhatsApp, і більше 7 тисяч з Instagram.

Збої були в основному в Європі і Азії.

Нагадаємо:

  • У березні повідомлялося, що Facebook, Instagram і WhatsApp пережили наймасштабніші збої.

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Теми: facebook соцмережі


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