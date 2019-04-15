Facebook, Instagram і WhatsApp знову працюють після збою
Компанія Facebook відновила роботу після того, як в неділю стався збій, і деякі користувачі не змогли отримати доступ до її соцмережі, Instagram і з додатком обміну повідомленнями WhatsApp.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника компанії.
"Раніше сьогодні у деяких людей могли виникнути проблеми з підключенням до сімейства додатків. Але проблема була вирішена. Приносимо вибачення за незручності", - сказав представник Facebook.
Разом з тим ні масштаб відключень, ні їх причину в компанії не вказали.
За даними сайту Downdetector.com, в неділю було зареєстровано понад 12 тисяч випадків, коли люди повідомляли про проблеми з Facebook.
Веб-сайт моніторингу відключень також показав, що в неділю було більше 3 тисяч випадків, коли люди повідомляли про проблеми з WhatsApp, і більше 7 тисяч з Instagram.
Збої були в основному в Європі і Азії.
Нагадаємо:
- У березні повідомлялося, що Facebook, Instagram і WhatsApp пережили наймасштабніші збої.
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