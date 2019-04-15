Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook, Instagram и WhatsApp снова работают после сбоя

Понедельник, 15 апреля 2019, 09:55

Компания Facebook восстановила работу после того, как в воскресенье произошел сбой, и некоторые пользователи не смогли получить доступ к ее соцсети, Instagram и приложению обмена сообщениями WhatsApp.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

"Ранее сегодня у некоторых людей могли возникнуть проблемы с подключением к семейству приложений. Но проблема была решена. Приносим извинения за неудобства", - сказал представитель Facebook.

Вместе с тем ни масштаб отключений, ни их причину в компании не указали.  

По данным сайта Downdetector.com, в воскресенье было зарегистрировано более 12 тысяч случаев, когда люди сообщали о проблемах с Facebook.

Веб-сайт мониторинга отключений также показал, что в воскресенье было более 3 тысяч случаев, когда люди сообщали о проблемах с WhatsApp, и более 7 тысяч с Instagram.

Сбои были в основном в Европе и Азии.

Напомним: 

  • В марте сообщалось, что Facebook, Instagram и WhatsApp пережили крупнейшие сбои.

Темы: facebookсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
facebook
Meta начала финальный раунд увольнений
Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: