Facebook, Instagram и WhatsApp снова работают после сбоя

Компания Facebook восстановила работу после того, как в воскресенье произошел сбой, и некоторые пользователи не смогли получить доступ к ее соцсети, Instagram и приложению обмена сообщениями WhatsApp.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

"Ранее сегодня у некоторых людей могли возникнуть проблемы с подключением к семейству приложений. Но проблема была решена. Приносим извинения за неудобства", - сказал представитель Facebook.

Вместе с тем ни масштаб отключений, ни их причину в компании не указали.

По данным сайта Downdetector.com, в воскресенье было зарегистрировано более 12 тысяч случаев, когда люди сообщали о проблемах с Facebook.

Веб-сайт мониторинга отключений также показал, что в воскресенье было более 3 тысяч случаев, когда люди сообщали о проблемах с WhatsApp, и более 7 тысяч с Instagram.

Сбои были в основном в Европе и Азии.

Напомним: