Facebook, Instagram и WhatsApp снова работают после сбоя
Компания Facebook восстановила работу после того, как в воскресенье произошел сбой, и некоторые пользователи не смогли получить доступ к ее соцсети, Instagram и приложению обмена сообщениями WhatsApp.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.
"Ранее сегодня у некоторых людей могли возникнуть проблемы с подключением к семейству приложений. Но проблема была решена. Приносим извинения за неудобства", - сказал представитель Facebook.
Вместе с тем ни масштаб отключений, ни их причину в компании не указали.
По данным сайта Downdetector.com, в воскресенье было зарегистрировано более 12 тысяч случаев, когда люди сообщали о проблемах с Facebook.
Веб-сайт мониторинга отключений также показал, что в воскресенье было более 3 тысяч случаев, когда люди сообщали о проблемах с WhatsApp, и более 7 тысяч с Instagram.
Сбои были в основном в Европе и Азии.
Напомним:
- В марте сообщалось, что Facebook, Instagram и WhatsApp пережили крупнейшие сбои.
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