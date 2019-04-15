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Зустрічі Зеленського з Макроном сприяв французький філософ Леві

Понеділок, 15 квітня 2019, 10:16
Зустрічі Зеленського з Макроном сприяв французький філософ Леві

Французький філософ Бернар Анрі Леві допомогав в організації візиту кандидата в президенти Володимира Зеленського та його команди для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це йдеться у статті "Передвиборчі оглядини: як Зеленський потрапив до Макрона та що змінили зустрічі в Парижі".

"Схоже, що команда Зеленського зверталась з цього питання не лише до посла Франції в Україні Ізабель Дюмон, а й до неофіційного каналу зв’язку між Парижем та Києвом – а цю роль нині виконує французький філософ Бернар Анрі Леві", - зазначає автор.

Леві нещодавно відвідував Київ і публічно повідомляв, що напередодні першого туру провів двогодинну зустріч із Зеленським.

Слід зазначити що перед минулими президентськими виборами, в березні 2014 року Леві відіграв важливу роль також в організації візиту Віталія Кличка та Петра Порошенка до Франції. 

З різних джерел відомо, що початково Париж вагався щодо необхідності зустрічі між Зеленським і Макроном. Свою роль в позитивній відповіді Парижа, ймовірно, зіграло рішення німецької канцлерки Ангели Меркель прийняти у себе Порошенка.

Видання Le Monde раніше повідомило, що ініціатором зустрічі у Парижі став Зеленський. 

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийФранція
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