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Встрече Зеленского с Макрона способствовал французский философ Леви

Понедельник, 15 апреля 2019, 10:16
Встрече Зеленского с Макрона способствовал французский философ Леви

Французский философ Бернар Анри Леви способствовал подготовке визита кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команды для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом говорится в статье "Предвыборные смотрины: как Зеленский попал в Макрона и что изменили встречи в Париже".

"Похоже, что команда Зеленского обращалась по этому вопросу не только к послу Франции в Украине Изабель Дюмон, но и к неофициальному каналу связи между Парижем и Киевом - а эту роль сейчас выполняет французский философ Бернар Анри Леви", - отмечает автор.

Леви недавно посещал Киев и публично сообщал, что накануне первого тура провел двухчасовую встречу с Зеленским.

Следует отметить, что перед прошлыми президентскими выборами, в марта 2014 Леви сыграл важную роль также в организации визита Виталия Кличко и Петра Порошенко во Францию.

Из разных источников известно, что изначально Париж колебался о необходимости встречи между Зеленским и Макрона. Свою роль в положительном ответе Парижа, вероятно, сыграло решение немецкого канцлера Ангелы Меркель принять у себя Порошенко.

Европейская правда

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Темы: ЗеленскийФранция
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