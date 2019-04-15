Встрече Зеленского с Макрона способствовал французский философ Леви

Французский философ Бернар Анри Леви способствовал подготовке визита кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команды для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом говорится в статье "Предвыборные смотрины: как Зеленский попал в Макрона и что изменили встречи в Париже".

"Похоже, что команда Зеленского обращалась по этому вопросу не только к послу Франции в Украине Изабель Дюмон, но и к неофициальному каналу связи между Парижем и Киевом - а эту роль сейчас выполняет французский философ Бернар Анри Леви", - отмечает автор.

Леви недавно посещал Киев и публично сообщал, что накануне первого тура провел двухчасовую встречу с Зеленским.

Следует отметить, что перед прошлыми президентскими выборами, в марта 2014 Леви сыграл важную роль также в организации визита Виталия Кличко и Петра Порошенко во Францию.

Из разных источников известно, что изначально Париж колебался о необходимости встречи между Зеленским и Макрона. Свою роль в положительном ответе Парижа, вероятно, сыграло решение немецкого канцлера Ангелы Меркель принять у себя Порошенко.

Европейская правда