Російські кораблі взяли на супровід есмінець США, що зайшов у Чорне море
У Міністерстві оборони РФ заявили, що російські кораблі взяли на супровід американський есмінець керованої ракетної зброї "Росс", який увійшов у Чорне море 14 квітня.
Про це повідомили в російському національному центрі управління обороною (НЦУО) Міноборони РФ, передає російський "Інтерфакс".
Зазначається, що під час заходу в Чорне море корабель ВМС США був виявлений і взятий під постійне спостереження береговими радіотехнічними засобами флоту.
За даними Міноборони РФ, за американським кораблем також стежать патрульний корабель "Василь Биков" і розвідувальний корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту.
Есмінець "Росс" розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Рота. Він є частиною програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.
Нагадаємо:
- Раніше кораблі Чорноморського флоту взяли на супровід фрегати НАТО, які увійшли в акваторію Чорного моря на запрошення України для участі в навчаннях.
- У лютому сили Чорноморського флоту, в тому числі малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" і розвідувальний корабель "Іван Хурс", організували безперервне спостереження за американським есмінцем Donald Cook, що увійшов у Чорне море.