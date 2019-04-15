Російські кораблі взяли на супровід есмінець США, що зайшов у Чорне море

23948 переглядів
Понеділок, 15 квітня 2019, 10:37

У Міністерстві оборони РФ заявили, що російські кораблі взяли на супровід американський есмінець керованої ракетної зброї "Росс", який увійшов у Чорне море 14 квітня.

Про це повідомили в російському національному центрі управління обороною (НЦУО) Міноборони РФ, передає російський "Інтерфакс".

Зазначається, що під час заходу в Чорне море корабель ВМС США був виявлений і взятий під постійне спостереження береговими радіотехнічними засобами флоту.

За даними Міноборони РФ, за американським кораблем також стежать патрульний корабель "Василь Биков" і розвідувальний корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту.

Есмінець "Росс" розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Рота. Він є частиною програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Нагадаємо:

  • Раніше кораблі Чорноморського флоту взяли на супровід фрегати НАТО, які увійшли в акваторію Чорного моря на запрошення України для участі в навчаннях.
  • У лютому сили Чорноморського флоту, в тому числі малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" і розвідувальний корабель "Іван Хурс", організували безперервне спостереження за американським есмінцем Donald Cook, що увійшов у Чорне море.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія Чорне море кораблі США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Росії готові виплатити 60 млн євро боргу Раді Європи, але за однієї умови 15 квітня 2019, 10:11
У РФ прокоментували прес-конференцію Порошенка на "Олімпійському" 15 квітня 2019, 06:30
Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ 15 квітня 2019, 05:32
Усі новини
Головні новини
Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати
Порошенко: "Нормандська четвірка" домовиться про виведення російських військ
"1+1" подав на Порошенка в суд, вимагає мільйон
Стало відомо, хто очолить податкову і митницю
Усі новини
Фото

10 картинок про те, що трапляється в душі з кожним

дослідження

Чому у деяких людей постійно холодні руки

здоров'я

Вагітність: коли робити тест та з якого дня рахувати тижні