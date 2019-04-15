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Російські кораблі взяли на супровід есмінець США, що зайшов у Чорне море

Понеділок, 15 квітня 2019, 10:37

У Міністерстві оборони РФ заявили, що російські кораблі взяли на супровід американський есмінець керованої ракетної зброї "Росс", який увійшов у Чорне море 14 квітня.

Про це повідомили в російському національному центрі управління обороною (НЦУО) Міноборони РФ, передає російський "Інтерфакс".

Зазначається, що під час заходу в Чорне море корабель ВМС США був виявлений і взятий під постійне спостереження береговими радіотехнічними засобами флоту.

За даними Міноборони РФ, за американським кораблем також стежать патрульний корабель "Василь Биков" і розвідувальний корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту.

Есмінець "Росс" розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Рота. Він є частиною програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Нагадаємо:

  • Раніше кораблі Чорноморського флоту взяли на супровід фрегати НАТО, які увійшли в акваторію Чорного моря на запрошення України для участі в навчаннях.
  • У лютому сили Чорноморського флоту, в тому числі малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" і розвідувальний корабель "Іван Хурс", організували безперервне спостереження за американським есмінцем Donald Cook, що увійшов у Чорне море.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЧорне морекорабліСША
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