Российские корабли взяли на сопровождение эсминец США, который зашел в Чорное море

1755 просмотров 1755 просмотров
Понедельник, 15 апреля 2019, 10:37

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские корабли взяли на сопровождение американский эсминец управляемого ракетного оружия "Росс", который вошел в Черное море 14 апреля.

Об этом  сообщили в российском национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ, передает российский "Интерфакс".

Отмечается, что  при заходе в Черное море корабль ВМС США был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.  

По данным Минобороны РФ, за американским кораблем также следят патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота.

Эсминец "Росс" размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Он является частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Напомним:

  • Ранее корабли Черноморского флота взяли на сопровождение фрегаты НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря по приглашению Украины для участия в учениях.
  • В феврале силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", организовали непрерывное слежение за американским эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Черное море корабли США


powered by lun.ua
Материалы по теме
В России готовы выплатить 60 млн евро долга Совету Европы, но при одном условии 15 апреля 2019, 10:11
В РФ прокомментировали пресс-конференцию Порошенко на "Олимпийском" 15 апреля 2019, 06:30
Ким Чен Ын может до конца апреля встретиться с Путиным - СМИ 15 апреля 2019, 05:32
Все новости
Главные новости
У Порошенко открестились от "черного пиарщика": Все придумали сами
В АП заявили, что не имеют отношения к провокационным бордам с Порошенко
15 РГА Киевской области публикуют агитацию за Порошенко - "ОПОРА"
Гройсман: К парламентским выборам готов
Все новости
здоровье

Беременность: когда делать тест и с какого дня считать недели

соцсети

5 украинок, которые превратили свое материнство на блогерство

Медицина

Медреформа в действии: история семьи семейных врачей на Львовщине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів