Российские корабли взяли на сопровождение эсминец США, который зашел в Чорное море
В Министерстве обороны РФ заявили, что российские корабли взяли на сопровождение американский эсминец управляемого ракетного оружия "Росс", который вошел в Черное море 14 апреля.
Об этом сообщили в российском национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ, передает российский "Интерфакс".
Отмечается, что при заходе в Черное море корабль ВМС США был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.
По данным Минобороны РФ, за американским кораблем также следят патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота.
Эсминец "Росс" размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Он является частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.
Напомним:
- Ранее корабли Черноморского флота взяли на сопровождение фрегаты НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря по приглашению Украины для участия в учениях.
- В феврале силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", организовали непрерывное слежение за американским эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море.
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