Российские корабли взяли на сопровождение эсминец США, который зашел в Чорное море

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские корабли взяли на сопровождение американский эсминец управляемого ракетного оружия "Росс", который вошел в Черное море 14 апреля.

Об этом сообщили в российском национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ, передает российский "Интерфакс".

Отмечается, что при заходе в Черное море корабль ВМС США был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.

По данным Минобороны РФ, за американским кораблем также следят патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота.

Эсминец "Росс" размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Он является частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Напомним: