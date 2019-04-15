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Российские корабли взяли на сопровождение эсминец США, который зашел в Чорное море

Понедельник, 15 апреля 2019, 10:37

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские корабли взяли на сопровождение американский эсминец управляемого ракетного оружия "Росс", который вошел в Черное море 14 апреля.

Об этом  сообщили в российском национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ, передает российский "Интерфакс".

Отмечается, что  при заходе в Черное море корабль ВМС США был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.  

По данным Минобороны РФ, за американским кораблем также следят патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота.

Эсминец "Росс" размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Он является частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Напомним:

  • Ранее корабли Черноморского флота взяли на сопровождение фрегаты НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря по приглашению Украины для участия в учениях.
  • В феврале силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", организовали непрерывное слежение за американским эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море.

Темы: РосcияЧерное морекораблиСША
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