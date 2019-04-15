Синоптики оголосили другий рівень небезпеки: в Україну йдуть заморозки

За даними Українського гідрометеорологічного центру, вночі 15 і 16 квітня в західних областях очікуються заморозки від 0 до 5 градусів морозу.

Про це 15 квітня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"15 квітня у західних, Житомирській, у Київській областях сильні заморозки у повітрі 0-3°", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

"У Чернігівській та Сумській областях заморозки на поверхні грунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)", - додали у відомстві.

Відзначається, що вночі 16 квітня у західних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, синоптики оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий.