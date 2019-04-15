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Синоптики объявили второй уровень опасности: в Украину идут заморозки

Понедельник, 15 апреля 2019, 11:03
Синоптики объявили второй уровень опасности: в Украину идут заморозки

По данным Украинского гидрометеорологического центра, ночью 15 и 16 апреля в западных областях ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов мороза.

Об этом 15 апреля сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"15 апреля в западных, Житомирской, в Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°", - говорится в сообщении.

В связи с этим, синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.

"В Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что ночью 16 апреля в западных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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