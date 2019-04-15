НАЗК викликає трьох нардепів для надання пояснень

Національне агентство з питань запобігання корпуції запрошує трьох нардепів для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення.

Про це НАЗК інформує 15 квітня.

Зокрема агенція знайшла ознаки порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у народних депутатів Дмитра Святаша (група "Відродження") та Ярослава Дубневича (БПП). Нардепів запрошено на 17 або 18 квітня об 11.00 та 14.00 відповідно.

Для надання пояснень щодо ознакам порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення до НАЗК викликається і позафракційний нардеп Євген Бакулін – 17 квітня протягом робочого дня.

Всього у переліку тих, кого викликає НАЗК, – 12 осіб (депутати, прокурори, чиновники).

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