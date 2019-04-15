Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК викликає трьох нардепів для надання пояснень

Понеділок, 15 квітня 2019, 11:38

Національне агентство з питань запобігання корпуції запрошує трьох нардепів для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення.

Про це НАЗК інформує 15 квітня.

Зокрема агенція знайшла ознаки порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у народних депутатів Дмитра Святаша (група "Відродження") та Ярослава Дубневича (БПП). Нардепів запрошено на 17 або 18 квітня об 11.00 та 14.00 відповідно.

Для надання пояснень щодо ознакам порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення до НАЗК викликається і позафракційний нардеп Євген Бакулін – 17 квітня протягом робочого дня.

Всього у переліку тих, кого викликає НАЗК, – 12 осіб (депутати, прокурори, чиновники).

Нагадаємо:

  • НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: НАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
Усі новини...
Реклама: