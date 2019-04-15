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Трех нардепов зовет НАПК для дачи объяснений

Понедельник, 15 апреля 2019, 11:38

Национальное агентство по вопросам предотвращения корпуции приглашает трех нардепов для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

Об этом НАПК информирует 15 апреля.

В частности агентство нашла признаки нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов у народных депутатов Дмитрия Святаша (группа "Видродження") и Ярослава Дубневича (БПП). Нардепы приглашены на 17 или 18 апреля в 11.00 и 14.00 соответственно.

Для дачи объяснений по признакам нарушения ограничения относительно совместительства в НАПК вызывается и внефракционный нардеп Евгений Бакулин - 17 апреля в течение рабочего дня.

Всего в списке тех, кого вызывает НАПК - 12 человек (депутаты, прокуроры, чиновники).

Напомним:

  • НАБУ и СБУ расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен.

Украинская правда
Темы: НАПК
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