Трех нардепов зовет НАПК для дачи объяснений

Национальное агентство по вопросам предотвращения корпуции приглашает трех нардепов для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

Об этом НАПК информирует 15 апреля.

В частности агентство нашла признаки нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов у народных депутатов Дмитрия Святаша (группа "Видродження") и Ярослава Дубневича (БПП). Нардепы приглашены на 17 или 18 апреля в 11.00 и 14.00 соответственно.

Для дачи объяснений по признакам нарушения ограничения относительно совместительства в НАПК вызывается и внефракционный нардеп Евгений Бакулин - 17 апреля в течение рабочего дня.

Всего в списке тех, кого вызывает НАПК - 12 человек (депутаты, прокуроры, чиновники).

Напомним: