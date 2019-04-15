"Віджатий" завод Порошенка в Криму стане головною базою ремонту флоту РФ

Із Севастопольського морського заводу, який після анексії Криму був відібраний у президента Петра Порошенка, окупанти зроблять базове підприємство для ремонту кораблів свого Чорноморського флоту.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на директора захопленого заводу Володимира Баженова.

Для цього нібито розроблена програма "модернізації та технічного переозброєння".

Завод розташовується на двох майданчиках загальною площею 53 гектара. На ньому є два сухих дока, спеціалізовані цехи з ремонту корпусу, виготовлення корпусних конструкцій, суднового обладнання, систем і трубопроводів. Добудова і швартовні випробування проходять у спеціальних набережних, обладнаних необхідними комунікаціями.

За словами Баженова, це створює умови для ремонту, докування, переобладнання і модернізації кораблів і суден різного класу і призначення.

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