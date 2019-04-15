"Віджатий" завод Порошенка в Криму стане головною базою ремонту флоту РФ
Із Севастопольського морського заводу, який після анексії Криму був відібраний у президента Петра Порошенка, окупанти зроблять базове підприємство для ремонту кораблів свого Чорноморського флоту.
Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на директора захопленого заводу Володимира Баженова.
Для цього нібито розроблена програма "модернізації та технічного переозброєння".
Завод розташовується на двох майданчиках загальною площею 53 гектара. На ньому є два сухих дока, спеціалізовані цехи з ремонту корпусу, виготовлення корпусних конструкцій, суднового обладнання, систем і трубопроводів. Добудова і швартовні випробування проходять у спеціальних набережних, обладнаних необхідними комунікаціями.
За словами Баженова, це створює умови для ремонту, докування, переобладнання і модернізації кораблів і суден різного класу і призначення.
Нагадаємо:
- "Севастопольський морський завод" заснували в 1783 році, він був приватизований в 1990-х.
- В 2010 році фонд Prime Assets Management, який керує активами концерну "Укрпромінвест" Петра Порошенка, викупив 60% акцій Севастопольського морського заводу в кіпрської компанії Malter Enterprises Limited, підконтрольної російському бізнесменові Костянтину Григоришину.
- 28 лютого 2015 року окупаційна влада Севастополя ухвалила рішення про так звану "націоналізацію" Севастопольського морського заводу.
- Після цього підприємство стало філією російського судноремонтного заводу "Зірочка".
- Сам Порошенко заявляв, що не збирається "дарувати" Севморзавод окупантам.
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