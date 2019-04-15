"Віджатий" завод Порошенка в Криму стане головною базою ремонту флоту РФ

6587 переглядів
Понеділок, 15 квітня 2019, 12:02

Із Севастопольського морського заводу, який після анексії Криму був відібраний у президента Петра Порошенка, окупанти зроблять базове підприємство для ремонту кораблів свого Чорноморського флоту.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на директора захопленого заводу Володимира Баженова.

Для цього нібито розроблена програма "модернізації та технічного переозброєння".

Завод розташовується на двох майданчиках загальною площею 53 гектара. На ньому є два сухих дока, спеціалізовані цехи з ремонту корпусу, виготовлення корпусних конструкцій, суднового обладнання, систем і трубопроводів. Добудова і швартовні випробування проходять у спеціальних набережних, обладнаних необхідними комунікаціями.

За словами Баженова, це створює умови для ремонту, докування, переобладнання і модернізації кораблів і суден різного класу і призначення.

Нагадаємо:

  • "Севастопольський морський завод" заснували в 1783 році, він був приватизований в 1990-х.
  • В 2010 році фонд Prime Assets Management, який керує активами концерну "Укрпромінвест" Петра Порошенка, викупив 60% акцій Севастопольського морського заводу в кіпрської компанії Malter Enterprises Limited, підконтрольної російському бізнесменові Костянтину Григоришину.
  •  28 лютого 2015 року окупаційна влада Севастополя ухвалила рішення про так звану "націоналізацію" Севастопольського морського заводу.
  • Після цього підприємство стало філією російського судноремонтного заводу "Зірочка".
  • Сам Порошенко заявляв, що не збирається "дарувати" Севморзавод окупантам.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Крим окупація Порошенко флот


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Польща і Естонія не пустили російське судно в свої води через кримських студентів 13 квітня 2019, 01:52
В окупованому Криму рахують "борг" України в доларах з 1991 року 12 квітня 2019, 12:45
Порошенко: Через тиждень після мого переобрання відбудеться нормандський саміт 10 квітня 2019, 19:02
Усі новини
Головні новини
Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати
Порошенко: "Нормандська четвірка" домовиться про виведення російських військ
"1+1" подав на Порошенка в суд, вимагає мільйон
Стало відомо, хто очолить податкову і митницю
Усі новини
Фото

10 картинок про те, що трапляється в душі з кожним

дослідження

Чому у деяких людей постійно холодні руки

здоров'я

Вагітність: коли робити тест та з якого дня рахувати тижні