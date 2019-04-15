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"Отжатый" завод Порошенко в Крыму станет главной базой ремонта флота РФ

Понедельник, 15 апреля 2019, 12:02
Отжатый завод Порошенко в Крыму станет главной базой ремонта флота РФ

Из Севастопольского морского завода, который после аннексии Крыма был отобран у президента Петра Порошенка, оккупанты сделают базовое предприятие для ремонта кораблей своего Черноморского флота.

Об этом сообщает "РИА Новости"  со ссылкой на директора захваченного завода Владимира Баженова.

Для этого якобы разработана программа "модернизации и технического перевооружения".

Завод располагается на двух площадках общей площадью 53 гектара. На нем есть два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корпуса, изготовлению корпусных конструкций, судового оборудования, систем и трубопроводов. Достройка и швартовные испытания проходят у специальных набережных, оборудованных необходимыми коммуникациями.

По словам Баженова, это создает условия для ремонта, докования, переоборудования и модернизации кораблей и судов различного класса и назначения.

Напомним:

  • "Севастопольский морской завод" основали в 1783 году, он был приватизирован в 1990-х.
  • В 2010 году фонд Prime Assets Management, который управляет активами концерна "Укрпроминвест" Петра Порошенко, выкупил 60% акций Севастопольского морского завода у кипрской компании Malter Enterprises Limited, подконтрольной российскому бизнесмену Константину Григоришину.
  • 28 февраля 2015 года оккупационная власть Севастополя приняла решение о так называемой "национализации" Севастопольского морского завода.
  • После этого предприятие стало филиалом российского судоремонтного завода "Звездочка".
  • Сам Порошенко заявлял, что не собирается "дарить" Севморзавод оккупантам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияПорошенкофлот
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