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У Зеленського підозрюють Порошенка у спробі зірвати вибори

Понеділок, 15 квітня 2019, 12:33
У Зеленського підозрюють Порошенка у спробі зірвати вибори

У команді кандидата у президенти Володимира Зеленського заявили, що у деяких регіонах наразі великий недобір людей у дільничні комісії, що може свідчити про спроби зірвати вибори, як в конкретних містах, так і по всій країні.

Відповідна заява опублікована у Facebook "Команди Зеленського".

Зазначається, що наразі є інформація, що така ситуація зафіксована в Дніпропетровській, Одеській, Луганській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській областях та в Києві.

"Нестача людей виникла від того, що кандидат у президенти Порошенко подав недостатнє число для формування комісій. І тут зрозуміло одне: мала кількість людей у дільничних комісіях може значно вплинути на якість проведення голосування", - заявили у команді кандидата Зеленського.

"Згідно із законом, якщо бракує людей, їх мають подати окружні комісії власноруч, за допомогою місцевих органів влади. Але останні теж цього не роблять, показуючи або свою неспроможність, або умисний саботаж процесу організації виборів", - додали там.

Повідомляється, що деякі окружні комісії та їхні керівники звертаються до людей навіть у соцмережах та ЗМІ з проханням долучитися до роботи комісії.

У команді Зеленського закликали українців подати свої документи і  врятувати ситуацію.

В свою чергу джерело "Української правди" у штабі Порошенка запевнило, що зрив виборів – безперечно суперечить інтересам чинного глави держави.

"Повірте, наша команда точно не зриває вибори. Хто-хто, а ми точно в цьому не зацікавлені – це ж точно зіграє проти нас. Ми зараз тут всіх кого тільки можна пінаємо ногами, щоб шукали членів ДВК", – сказав співрозмовник УП.

Водночас УП звернулася через месенджер по офіційний коментар до спікера штабу Олега Медведєва. Наші повідомлення він поки що ігнорує.

Нагадаємо:

  • Перший тур президентських виборів відбувся 31 березня.
  • За його результатами до другого туру вийшли шоумен Володимир зеленський та чинний президент Петро Порошенко.
  • Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенковибори президента 2019
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