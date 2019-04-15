У Зеленского подозревают Порошенко в попытке сорвать выборы

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что в некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии, что может свидетельствовать о попытках сорвать выборы, как в конкретных городах, так и по всей стране.

Соответствующее заявление опубликовано в Facebook "Команды Зеленского".

Отмечается, что сейчас есть информация, что такая ситуация зафиксирована в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве.

"Недостаток людей возникла от того, что кандидат в президенты Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий. И здесь ясно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования", - заявили в команде кандидата Зеленского.

"По закону, если не хватает людей, должны подать окружные комиссии собственноручно, с помощью местных органов власти. Но последние тоже этого не делают, показывая или свою несостоятельность, или умышленный саботаж процесса организации выборов", - добавили там.

Сообщается, что некоторые окружные комиссии и их руководители обращаются к людям даже в соцсетях и СМИ с просьбой присоединиться к работе комиссии.

В команде Зеленского призвали украинцев подать свои документы и спасти ситуацию.

В свою очередь источник "Украинской правды" в штабе Порошенко заверил, что срыв выборов - противоречит интересам действующего главы государства.

"Поверьте, наша команда точно не срывает выборы. Кто-кто, а мы точно в этом не заинтересованы - это же точно сыграет против нас. Мы сейчас здесь всех кого только можно пинаем ногами, чтобы искали членов УИК", - сказал собеседник УП.

УП также обратилась через мессенджер за официальным комментарием к спикеру штаба Порошенко Олегу Медведеву. Наши сообщение он пока игнорирует.

Напомним: