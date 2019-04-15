Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского подозревают Порошенко в попытке сорвать выборы

Понедельник, 15 апреля 2019, 12:33
У Зеленского подозревают Порошенко в попытке сорвать выборы

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что в некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии, что может свидетельствовать о попытках сорвать выборы, как в конкретных городах, так и по всей стране.

Соответствующее заявление опубликовано в Facebook "Команды Зеленского".

Отмечается, что сейчас есть информация, что такая ситуация зафиксирована в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве.

"Недостаток людей возникла от того, что кандидат в президенты Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий. И здесь ясно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования", - заявили в команде кандидата Зеленского.

"По закону, если не хватает людей, должны подать окружные комиссии собственноручно, с помощью местных органов власти. Но последние тоже этого не делают, показывая или свою несостоятельность, или умышленный саботаж процесса организации выборов", - добавили там.

Сообщается, что некоторые окружные комиссии и их руководители обращаются к людям даже в соцсетях и СМИ с просьбой присоединиться к работе комиссии.

В команде Зеленского призвали украинцев подать свои документы и спасти ситуацию.

В свою очередь источник "Украинской правды" в штабе Порошенко заверил, что срыв выборов - противоречит интересам действующего главы государства.

"Поверьте, наша команда точно не срывает выборы. Кто-кто, а мы точно в этом не заинтересованы - это же точно сыграет против нас. Мы сейчас здесь всех кого только можно пинаем ногами, чтобы искали членов УИК", - сказал собеседник УП.

УП также обратилась через мессенджер за официальным комментарием к спикеру штаба Порошенко Олегу Медведеву. Наши сообщение он пока игнорирует.

Напомним:

  • Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта.
  • По его результатам во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
  • Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПорошенковыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Зеленский
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Президент посмертно присвоил звание Героя более 40 защитникам
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: