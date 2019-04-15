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Рада ЄС затвердила нові правила ринку газу, що стосуються "Північного потоку-2"

Понеділок, 15 квітня 2019, 12:37

Рада Євросоюзу затвердила нові правила ринку газу, які поширюватимуться на трубопроводи із країн, що не входять до складу ЄС, зокрема, на газопровід "Північний потік-2".

Про це "Європейській правді" повідомили у прес-службі Ради.

"Загальною метою поправки до газової директиви є забезпечення того, щоб правила, що регулюють внутрішній ринок газу в ЄС, застосовувалися до газотранспортних ліній між державою-членом та третьою країною, аж до кордонів території та територіального моря держави-член ЄС", - йдеться у повідомленні.

Серед основних елементів правил газового ринку ЄС, викладених у так званій газовій директиві з 2009 року, є розмежування власності, доступ третіх сторін, недискримінаційні тарифи та вимоги до прозорості.

Нові правила торкнуться в тому числі проекту російського газопроводу "Північний потік-2". Серед головних вимог – розділення компаній-постачальників газу і підприємств, що транспортують його, доступ до труби для інших операторів, прозоре регулювання тарифів за прокачування.

Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

Газова директива набуде чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС. У держав-членів Євросоюзу буде дев'ять місяців, щоб привести своє національне законодавство у відповідність до директиви.

В ЄС хочуть, щоб поправки до директиви набули чинності до запуску "Північного потоку-2", який, як очікується, введуть в експлуатацію до кінця 2019 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСгаз
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