Совет ЕС утвердил новые правила рынка газа, касающиеся "Северного потока-2"

Совет Евросоюза утвердил новые правила рынка газа, которые будут распространяться на трубопроводы из стран, не входящих в состав ЕС, в частности газопровод "Северный поток-2".

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета.

"Общая цель поправки к газовой директиве – обеспечить, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа в ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом и третьей страной, до границ территории и территориального моря государства-члена ЕС", - говорится в сообщении.

Среди основных элементов правил газового рынка ЕС, изложенных в так называемой газовой директиве с 2009 года, есть разграничение собственности, доступ третьих сторон, недискриминационные тарифы и требования к прозрачности.

Новые правила коснутся в том числе проекта российского газопровода "Северный поток-2". Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и предприятий, транспортирующих его доступ к трубе для других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Газовая директива вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале ЕС. У государств-членов Евросоюза будет девять месяцев, чтобы привести свое национальное законодательство в соответствие с директивой.

В ЕС хотят, чтобы поправки к директиве вступили в силу до запуска "Северного потока-2", который, как ожидается, введут в эксплуатацию до конца 2019 года.