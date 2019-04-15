"Укроборонпром" створив новий БТР з цифровим зв'язком і дронами

"Київський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", спільно з іншими підприємствами Концерну та приватними компаніями створили нову командно-штабну машину БТР-3КШ.

Про це повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром".

Зазначається, що "серцем" БТР-3КШ є новітня автоматизована система управління боєм, яка об‘єднує всю передану по захищеному цифровому зв‘язку інформацію щодо місцезнаходження підрозділів, цілей та засобів вогневого ураження.

"Ця інформація може надходити від командирів відділень, окремих бойових машин, розрахунків, передових навідників, безпілотників, контрбатарейних радарів, інших учасників бою та засобів спостереження", - йдеться у повідомленні.

"У свою чергу, автоматизована система управління боєм виводить цілісну картину на тактичні комп’ютери та дозволяє оперативно передавати бойові задачі та контролювати їх виконання", - додали у ДК.

Повідомляється, що така система дозволяє значно підвищити ефективність виконання бойового завдання та повністю відповідає сучасній концепції ведення війни, коли перевага над ворогом досягається кращою координацією та взаємодією між всіма підрозділами на полі бою та постійним обміном інформацією.

За даними концерну, БТР-3КШ має у своєму складі власні безпілотні комплекси, що дозволяє самостійно отримувати уточнену інформацію.

Зазначається, що наразі у складі БТР-3КШ застосовуються БПЛА "Рама" від ДП "ДКБ Авіації загального призначення", що також входить до складу Концерну.

"З метою захисту БТР-3КШ оснащена бойовим модулем "ІВА-М" від приватного підприємства "Чезара". Цей легкий бойовий модуль з дистанційним керуванням озброєний 12,7-мм кулеметом, оснащений денним та тепловізійним прицілом з далекоміром, системою постановки димової завіси", - розповіли в "Укроборонпромі".

Повідомляється, що до командно-штабної машини, у відповідності до бажань замовника, можливо інтегрувати будь-який безпілотний комплекс та легкий бойовий модуль.

"Для покращення ергономіки у конструкцію БТР-3 були внесені суттєві зміни для забезпечення комфортних умов роботи 9 членів екіпажу. Зокрема значно збільшився простір робочої зони, розширені бокові двері, замінені сидіння на більш комфортні та встановлена потужна система кондиціонування повітря", - йдеться у повідомленні.

У ДК додали, що водночас, ходові властивості високопрохідного шасі 8х8 БТР-3КШ залишились без змін: максимальна швидкість до 100 км/год та можливість форсування водний перешкод уплав.

Зазначається, що наразі "Київський бронетанковий завод" готує БТР-3КШ до заводських випробувань, після чого готовий розпочати державні випробування за участю українських військових з метою початку серійного виробництва цих машин для українського війська.