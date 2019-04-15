"Укроборонпром" создал новый БТР с цифровой связью и дронами

"Киевский бронетанковый завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", совместно с другими предприятиями Концерна и частными компаниями создали новую командно-штабную машину БТР-3КШ.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

Отмечается, что "сердцем" БТР-3КШ является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения.

"Эта информация может поступать от командиров отделений, отдельных боевых машин, расчетов, передовых наводчиков, беспилотников, контрбатарейных радаров, других участников боя и средств наблюдения", - говорится в сообщении.

"В свою очередь, автоматизированная система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение", - добавили в ГК.

Сообщается, что такая система позволяет значительно повысить эффективность выполнения боевой задачи и полностью соответствует современной концепции ведения войны, когда преимущество над врагом достигается лучшей координацией и взаимодействием между всеми подразделениями на поле боя и постоянным обменом информацией.

По данным концерна, БТР-3КШ имеет в своем составе собственные беспилотные комплексы, позволяет самостоятельно получать уточненную информацию.

Отмечается, что сейчас в составе БТР-3КШ применяются БПЛА "Рама" от ГП "ГКБ Авиации общего назначения", который также входит в состав Концерна.

"С целью защиты БТР-3КШ оснащена боевым модулем "ИВА-М" от частного предприятия "ЧеЗаРа". Этот легкий боевой модуль с дистанционным управлением вооруженный 12,7-мм пулеметом, оснащенный дневным и тепловизионным прицелом с дальномером, системой постановки дымовой завесы", - рассказали в "Укроборонпроме".

Сообщается, что в командно-штабной машине, в соответствии с желаниями заказчика, возможно интегрировать любой беспилотный комплекс и легкий боевой модуль.

"Для улучшения эргономики в конструкцию БТР-3 были внесены существенные изменения для обеспечения комфортных условий работы 9 членов экипажа. В частности значительно увеличилось пространство рабочей зоны, расширенные боковые двери, заменены сидения на более комфортные и установлена ​​мощная система кондиционирования воздуха", - говорится в сообщении.

В ГК добавили, что одновременно ходовые качества високопрохидного шасси 8х8 БТР-3КШ остались без изменений: максимальная скорость до 100 км/ч и возможность форсирования водных преград вплавь.

Отмечается, что в настоящее время "Киевский бронетанковый завод" готовит БТР-3КШ к заводским испытаниям, после чего готов начать государственные испытания с участием украинских военных с целью начала серийного производства этих машин для украинской армии.