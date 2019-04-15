На кордоні затримали пенсіонерку, яку шукали через зловживання владою

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Понеділок, 15 квітня 2019, 15:17

Прикордонники затримали в пункті пропуску "Тиса" 67-річну українку, яку розшукують за розкрадання майна шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

"Жінка їхала в Україну, як пасажирка автобуса. Під час перевірки її документів відбулося спрацювання відомчої бази даних, згідно з якою, нашу співвітчизницю розшукують за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - розповіли у відомстві.

За словами прикордонників, переховуючись від правоохоронних органів, жінка три роки перебувала за кордоном.

Українська правда

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Теми: кордон Прикордонна служба кримінал


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