На кордоні затримали пенсіонерку, яку шукали через зловживання владою

Прикордонники затримали в пункті пропуску "Тиса" 67-річну українку, яку розшукують за розкрадання майна шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

"Жінка їхала в Україну, як пасажирка автобуса. Під час перевірки її документів відбулося спрацювання відомчої бази даних, згідно з якою, нашу співвітчизницю розшукують за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - розповіли у відомстві.

За словами прикордонників, переховуючись від правоохоронних органів, жінка три роки перебувала за кордоном.