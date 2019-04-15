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На границе задержали пенсионерку, которую искали за злоупотребление властью

Понедельник, 15 апреля 2019, 15:17

Пограничники задержали в пункте пропуска "Тиса" 67-летнюю украинку, которую разыскивали за хищение имущества путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Женщина ехала в Украину как пассажирка автобуса. Во время проверки ее документов произошло срабатывание ведомственной базы данных, согласно которой, нашу соотечественницу разыскивают по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ", - рассказали в ведомстве.

По словам пограничников, скрываясь от правоохранительных органов, женщина три года находилась за границей.

Украинская правда
Темы: границаПограничная службакриминал
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