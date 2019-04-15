У Черкасах 75 школярів отруїлись невідомою речовиною

3630 переглядів
Понеділок, 15 квітня 2019, 15:28

У місті Черкаси 75 учнів школи №1 отруїлись невідомою речовиною, 38 школярів госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні.

Про це з посиланням на міський Центр екстреної медицини та медицини катастроф повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні", - відзначили у міністерстві.

Відзначається, що стан госпіталізованих дітей різний, але наразі загрози для їхнього життя немає.

Зокрема, стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, інші 15 учнів перебувають у стані середньої тяжкості.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: діти Черкаси


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Monobank випустить дитячу платіжну карту 15 квітня 2019, 15:14
Вступ 2019: як обрати університет і на що саме треба звернути увагу 21 березня 2019, 14:09
Суд обрав запобіжний захід жінці, яка знімала свого 4-річного сина у порно 14 березня 2019, 19:01
Усі новини
Головні новини
Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати
Порошенко: "Нормандська четвірка" домовиться про виведення російських військ
"1+1" подав на Порошенка в суд, вимагає мільйон
Стало відомо, хто очолить податкову і митницю
Усі новини
Фото

10 картинок про те, що трапляється в душі з кожним

дослідження

Чому у деяких людей постійно холодні руки

здоров'я

Вагітність: коли робити тест та з якого дня рахувати тижні