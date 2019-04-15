У Черкасах 75 школярів отруїлись невідомою речовиною

У місті Черкаси 75 учнів школи №1 отруїлись невідомою речовиною, 38 школярів госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні.

Про це з посиланням на міський Центр екстреної медицини та медицини катастроф повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні", - відзначили у міністерстві.

Відзначається, що стан госпіталізованих дітей різний, але наразі загрози для їхнього життя немає.

Зокрема, стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, інші 15 учнів перебувають у стані середньої тяжкості.