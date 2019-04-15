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У Черкасах 75 школярів отруїлись невідомою речовиною

Понеділок, 15 квітня 2019, 15:28

У місті Черкаси 75 учнів школи №1 отруїлись невідомою речовиною, 38 школярів госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні.

Про це з посиланням на міський Центр екстреної медицини та медицини катастроф повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні", - відзначили у міністерстві.

Відзначається, що стан госпіталізованих дітей різний, але наразі загрози для їхнього життя немає.

Зокрема, стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, інші 15 учнів перебувають у стані середньої тяжкості.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: дітиЧеркаси
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