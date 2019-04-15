В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом

В городе Черкассы 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом, 38 школьников госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу.

Об этом со ссылкой на городской Центр экстренной медицины и медицины катастроф сообщает Министерство здравоохранения.

"37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу", - отметили в министерстве.

Отмечается, что состояние госпитализированных детей разное, но пока угрозы для их жизни нет.

В частности, состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести.