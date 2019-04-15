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В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом

Понедельник, 15 апреля 2019, 15:28

В городе Черкассы 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом, 38 школьников госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу.

Об этом со ссылкой на городской Центр экстренной медицины и медицины катастроф сообщает Министерство здравоохранения.

"37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу", - отметили в министерстве.

Отмечается, что состояние госпитализированных детей разное, но пока угрозы для их жизни нет.

В частности, состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести.

Украинская правда
Темы: детиЧеркассы
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