В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом
Понедельник, 15 апреля 2019, 15:28
В городе Черкассы 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом, 38 школьников госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу.
Об этом со ссылкой на городской Центр экстренной медицины и медицины катастроф сообщает Министерство здравоохранения.
"37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу", - отметили в министерстве.
Отмечается, что состояние госпитализированных детей разное, но пока угрозы для их жизни нет.
В частности, состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести.
Украинская правда