У Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері

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Понеділок, 15 квітня 2019, 20:35
Le Figaro

У Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор паризької Богоматері - однієї з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французькі ЗМІ

За словами представника собору, про пожежу стало відомо близько 18:50 за місцевим часом.

Згідно з повідомленнями, вогонь спалахнув на горищі найбільш відвідуваної пам’ятки Парижа. 

Причина пожежі офіційно наразі не названа. Агентство AFP з посиланням на пожежників відзначає, що вона може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.

За даними BFM TV, собор евакуювали.  Пожежники встановили великий периметр безпеки довкола будівлі. Для боротьби з вогнем розгорнута спецтехніка.

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Теми: Франція пожежа


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