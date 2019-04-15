У Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері

У Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор паризької Богоматері - однієї з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французькі ЗМІ

За словами представника собору, про пожежу стало відомо близько 18:50 за місцевим часом.

Згідно з повідомленнями, вогонь спалахнув на горищі найбільш відвідуваної пам’ятки Парижа.

Причина пожежі офіційно наразі не названа. Агентство AFP з посиланням на пожежників відзначає, що вона може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.

За даними BFM TV, собор евакуювали. Пожежники встановили великий периметр безпеки довкола будівлі. Для боротьби з вогнем розгорнута спецтехніка.

Incendie à Notre-Dame de Paris. Les flammes gagnent la toiture de la nef vers l'ouest (l'échafaudage autour de la flèche est détruit). Heureusement, les statues autour de la flèche ont été déposées la semaine dernière. pic.twitter.com/vtPMZs4dZp — François Lecce (@Francescodetto) April 15, 2019

Dramatique incendie qui ravage actuellement Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/60y0puGK9d — Tom MASSON (@MassonTom1) April 15, 2019