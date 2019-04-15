В Париже загорелся Собор Парижской Богоматери

В Париже в понедельник вечером загорелся Собор Парижской Богоматери - один из самых известных исторических памятников французской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французские СМИ.

По словам представителя собора, о пожаре стало известно около 18:50 по местному времени.

Согласно сообщениям, огонь вспыхнул на чердаке наиболее посещаемой достопримечательности Парижа.

Парижане публикуют в сети драматичные фото и видеокадры, на которых видно огонь и огромный столб дыма, поднявшийся над памятником.

Причина пожара официально пока не названа. Агентство AFP со ссылкой на пожарных отмечает, что он может быть связан с ремонтными работами в здании.

По данным BFM TV, собор эвакуировали. Пожарные установили большой периметр безопасности вокруг здания. Для борьбы с огнем развернута спецтехника.

Silence pesant... Les Parisiens assistent à distance au feu qui ravage Notre Dame pic.twitter.com/SrLFnxrVwF — Pierre GALY (@PGALY) April 15, 2019

Dramatique incendie qui ravage actuellement Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/60y0puGK9d — Tom MASSON (@MassonTom1) April 15, 2019