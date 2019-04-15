В Париже загорелся Собор Парижской Богоматери
В Париже в понедельник вечером загорелся Собор Парижской Богоматери - один из самых известных исторических памятников французской столицы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французские СМИ.
По словам представителя собора, о пожаре стало известно около 18:50 по местному времени.
Согласно сообщениям, огонь вспыхнул на чердаке наиболее посещаемой достопримечательности Парижа.
Парижане публикуют в сети драматичные фото и видеокадры, на которых видно огонь и огромный столб дыма, поднявшийся над памятником.
Причина пожара официально пока не названа. Агентство AFP со ссылкой на пожарных отмечает, что он может быть связан с ремонтными работами в здании.
По данным BFM TV, собор эвакуировали. Пожарные установили большой периметр безопасности вокруг здания. Для борьбы с огнем развернута спецтехника.
Silence pesant... Les Parisiens assistent à distance au feu qui ravage Notre Dame pic.twitter.com/SrLFnxrVwF— Pierre GALY (@PGALY) April 15, 2019
Dramatique incendie qui ravage actuellement Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/60y0puGK9d— Tom MASSON (@MassonTom1) April 15, 2019
Incendie à Notre-Dame de Paris. Les flammes gagnent la toiture de la nef vers l'ouest (l'échafaudage autour de la flèche est détruit). Heureusement, les statues autour de la flèche ont été déposées la semaine dernière. pic.twitter.com/vtPMZs4dZp— François Lecce (@Francescodetto) April 15, 2019