Пожежа в Нотр-Дамі: обвалився шпиль собору

В результаті пожежі, яка спалахнула у Соборі Паризької Богоматері у понеділок ввечері, обвалився шпиль історичної пам'ятки.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на повідомлення користувачів соцмереж.

Вогонь, що, за попередніми даними, спалахнув на горищі, охопив верхівку собору. В результаті пожежі шпиль Собору Паризької Богоматері не витримав і обвалився.

La flèche de Notre-Dame vient de s'effondrer sous les exclamations horrifiées des gens #NotreDame pic.twitter.com/kfLNt7rhsZ — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) April 15, 2019

Обрушился шпиль Собора Парижской Богоматери pic.twitter.com/5fx7kjcWHF — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) April 15, 2019

Нагадаємо, про пожежу стало відомо близько 18:50 за місцевим часом. Парижани публікують у мережі дараматичні фото та відеокадри, на яких видно полум’я та величезний стовп диму, що здійнявся над пам’яткою.

За неофіційною інформацією, пожежа може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.

Пожежники встановили великий периметр безпеки довкола будівлі. Для боротьби з вогнем розгорнута спецтехніка.