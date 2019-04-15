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Пожежа в Нотр-Дамі: обвалився шпиль собору

Понеділок, 15 квітня 2019, 21:06

В результаті пожежі, яка спалахнула у Соборі Паризької Богоматері у понеділок ввечері, обвалився шпиль історичної пам'ятки.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на повідомлення користувачів соцмереж.

Вогонь, що, за попередніми даними, спалахнув на горищі, охопив верхівку собору. В результаті пожежі шпиль Собору Паризької Богоматері не витримав і обвалився.

Нагадаємо, про пожежу стало відомо близько 18:50 за місцевим часом. Парижани публікують у мережі дараматичні фото та відеокадри, на яких видно полум’я та величезний стовп диму, що здійнявся над пам’яткою.

За неофіційною інформацією, пожежа може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.

Пожежники встановили великий периметр безпеки довкола будівлі. Для боротьби з вогнем розгорнута спецтехніка.

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежаФранція
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