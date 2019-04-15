Пожежа в Нотр-Дамі: обвалився шпиль собору

50426 переглядів
Понеділок, 15 квітня 2019, 21:06

В результаті пожежі, яка спалахнула у Соборі Паризької Богоматері у понеділок ввечері, обвалився шпиль історичної пам'ятки.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на повідомлення користувачів соцмереж.

Вогонь, що, за попередніми даними, спалахнув на горищі, охопив верхівку собору. В результаті пожежі шпиль Собору Паризької Богоматері не витримав і обвалився.

Нагадаємо, про пожежу стало відомо близько 18:50 за місцевим часом. Парижани публікують у мережі дараматичні фото та відеокадри, на яких видно полум’я та величезний стовп диму, що здійнявся над пам’яткою.

За неофіційною інформацією, пожежа може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.

Пожежники встановили великий периметр безпеки довкола будівлі. Для боротьби з вогнем розгорнута спецтехніка.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: пожежа Франція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері 15 квітня 2019, 20:35
Через палаючий газ на танкерах у Чорному морі не можуть загасити пожежу 23 січня 2019, 10:33
Новини дня: Зеленського висунули кандидатом у президенти, пожежа у Керченській протоці 21 січня 2019, 21:16
Усі новини
Головні новини
Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати
Порошенко: "Нормандська четвірка" домовиться про виведення російських військ
"1+1" подав на Порошенка в суд, вимагає мільйон
Стало відомо, хто очолить податкову і митницю
Усі новини
Фото

10 картинок про те, що трапляється в душі з кожним

дослідження

Чому у деяких людей постійно холодні руки

здоров'я

Вагітність: коли робити тест та з якого дня рахувати тижні