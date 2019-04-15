Пожар в Нотр-Даме: обвалился шпиль собора

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Понедельник, 15 апреля 2019, 21:06

В результате пожара, который вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вечером, рухнул шпиль исторического памятника.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сообщения пользователей соцсетей.

Огонь, что, по предварительным данным, вспыхнул на чердаке, охватил верхушку собора. В результате пожара шпиль Собора Парижской Богоматери не выдержал и обвалился.

Напомним, о пожаре стало известно около 18:50 по местному времени. Парижане публикуют в сети дараматични фото и видеокадры, на которых видно пламя и огромный столб дыма, поднявшийся над памятником.

По неофициальной информации, пожар может быть связана с ремонтными работами в здании.

Пожарные установили большой периметр безопасности вокруг здания. Для борьбы с огнем развернута спецтехника.

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Темы: пожар Франция


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