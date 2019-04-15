Затримання банди: Луценко говорить про підготовку замаху на вбивство авторитета, а "1+1" - Зеленського

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Понеділок, 15 квітня 2019, 21:39

У Київській області поліцейські затримали трьох осіб, які планували вбити львівського кримінального авторитета.

Про це повідомляє генпрокурор Юрій Луценко.

Під час затримання чоловіки чинили збройний опір.

"З попередніх даних вказана група готувала фізичну ліквідацію львівського кримінального авторитета на замовлення невстановлених на даний час осіб з числа мешканців Львівськоі області як помста за замовлення організованого замаху на вбивство 29.08.2016 львівського бізнесмена Богдана К.", - зазначив Луценко.

У Департаменті комунікації МВС України уточнили, що спецоперація із затримання зловмисників проходила в районі села Іванковичі Київської області.

"Правоохоронцями вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси різних типів. Затримання правопорушників відбулося за участі підрозділів поліції спеціального призначення під час силової фази операції із застосуванням вогнепальної зброї. Внаслідок цього потерпілих немає", - розповіли у відомстві.

Національна поліція проводить низку невідкладних слідчих дій, зокрема обшуків за декількома адресами. Розпочато кримінальні провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу.

Вказана Луценком дата співпадає  із замахом на львівського бізнесмена і кримінального авторитета Богдана Копитка. Тоді внаслідок нього загинули троє охоронців.

Водночас на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського "1+1" затримання банди пов'язали із можливим замахом на кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Згідно з даними ТСН, Зеленський проживає неподалік від місцевості, де була затримана банда.

Українська правда

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Теми: Київська область поліція кримінал


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