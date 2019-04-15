Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержание банды: Луценко говорит о покушении на убийство авторитета, а "1+1" - Зеленского

Понедельник, 15 апреля 2019, 21:39

В Киевской области полицейские задержали трех человек, которые планировали убить львовского криминального авторитета.

Об этом сообщает генпрокурор Юрий Луценко.

Во время задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление.

"По предварительным данным указанная группа готовила физическую ликвидацию львовского криминального авторитета по заказу неустановленных в настоящее время человек из числа жителей Львовской области как месть за заказ организованного покушения на убийство 29.08.2016 львовского бизнесмена Богдана К.", - отметил Луценко.

В Департаменте коммуникации МВД Украины уточнили, что спецоперация по задержанию злоумышленников проходила в районе села Иванковичи Киевской области.

"Правоохранителями изъято огнестрельное оружие и боеприпасы различных типов. Задержание правонарушителей состоялось при участии подразделений полиции специального назначения во время силовой фазы операции с применением огнестрельного оружия. В результате пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.

Национальная полиция проводит ряд неотложных следственных действий, в частности обысков по нескольким адресам. Начато уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса.

Указанная Луценко дата совпадает с покушением на львовского бизнесмена и криминального авторитета Богдана Копитко. Тогда в результате него погибли трое охранников.

В то же время на телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" задержание банды связали с возможным покушением на кандидата в президенты Владимира Зеленского.

По данным ТСН, Зеленский проживает неподалеку от местности, где была задержана банда.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевская областьполициякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Киевская область
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
Небытов призвал людей сообщать о пролете дронов и ракет − это помогает сбивать
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: