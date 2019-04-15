В Киевской области полицейские задержали трех человек, которые планировали убить львовского криминального авторитета.

Об этом сообщает генпрокурор Юрий Луценко.

Во время задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление.

"По предварительным данным указанная группа готовила физическую ликвидацию львовского криминального авторитета по заказу неустановленных в настоящее время человек из числа жителей Львовской области как месть за заказ организованного покушения на убийство 29.08.2016 львовского бизнесмена Богдана К.", - отметил Луценко.

В Департаменте коммуникации МВД Украины уточнили, что спецоперация по задержанию злоумышленников проходила в районе села Иванковичи Киевской области.

"Правоохранителями изъято огнестрельное оружие и боеприпасы различных типов. Задержание правонарушителей состоялось при участии подразделений полиции специального назначения во время силовой фазы операции с применением огнестрельного оружия. В результате пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.

Национальная полиция проводит ряд неотложных следственных действий, в частности обысков по нескольким адресам. Начато уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса.

Указанная Луценко дата совпадает с покушением на львовского бизнесмена и криминального авторитета Богдана Копитко. Тогда в результате него погибли трое охранников.

В то же время на телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" задержание банды связывают с возможным покушением на кандидата в президенты Владимира Зеленского.