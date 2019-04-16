У Мін'юсті США розповіли, коли оприлюднять відредагований звіт Мюллера

У Міністерстві юстиції США заявили, що генпрокурор Вільям Барр планує у четвер вранці (18 квітня) оприлюднити відредаговану версію звіту спецпрокурора Мюллера щодо розслідування у "справі РФ".

Про це повідомляє Reuters.

Прес-секретар Мін'юсту Керрі Купек не назвав точного часу, але заявив, що звіт, який, за словами генпрокурора, має до 400 сторінок, оприлюднять і для Конгресу, і для громадськості.

Демократи у Конгресі вимагають публікації повного звіту Мюллера без редагувань.

"Через кілька хвилин після оголошення Мін'юстом планів щодо звіту Мюллера президент Трамп написав у Twitter, що вважає розслідування спецпрокурора "полюванням на відьом", - зазначає агентство.

Нагадаємо: