У Мін'юсті США розповіли, коли оприлюднять відредагований звіт Мюллера

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Вівторок, 16 квітня 2019, 06:14

У Міністерстві юстиції США заявили, що генпрокурор Вільям Барр планує у четвер вранці (18 квітня) оприлюднити відредаговану версію звіту спецпрокурора Мюллера щодо розслідування у "справі РФ".

Про це повідомляє Reuters.

Прес-секретар Мін'юсту Керрі Купек не назвав точного часу, але заявив, що звіт, який, за словами генпрокурора, має до 400 сторінок, оприлюднять і для Конгресу, і для громадськості.

Демократи у Конгресі вимагають публікації повного звіту Мюллера без редагувань.

"Через кілька хвилин після оголошення Мін'юстом планів щодо звіту Мюллера президент Трамп написав у Twitter, що вважає розслідування спецпрокурора "полюванням на відьом", - зазначає агентство.

Нагадаємо:

  • 22 березня Мюллер передав Барру копію свого конфіденційного звіту, завершивши 22-місячне розслідування.
  • Через два дні Барр опублікував лист на чотирьох сторінках, у якому йшлося, що розслідування не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ.

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Теми: США


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