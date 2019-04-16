В Минюсте США рассказали, когда обнародуют отредактированный отчет Мюллера
Вторник, 16 апреля 2019, 06:14
В Министерстве юстиции США заявили, что генпрокурор Уильям Барр планирует в четверг утром (18 апреля) обнародовать отредактированную версию отчета спецпрокурора Мюллера относительно расследования по "делу РФ".
Об этом сообщает Reuters.
Пресс-секретарь Минюста Керри Купек не назвал точного времени, но заявил, что отчет, который, по словам генпрокурора, имеет до 400 страниц, обнародуют и для Конгресса, и для общественности.
Демократы в Конгрессе требуют публикации полного отчета Мюллера без изменений.
"Через несколько минут после объявления Минюстом планов по отчету Мюллера президент Трамп снова написал в Twitter, что считает расследование спецпрокурора "охотой на ведьм", - отмечает агентство.
Напомним:
- 22 марта Мюллер передал Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
- Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.