В Минюсте США рассказали, когда обнародуют отредактированный отчет Мюллера

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Вторник, 16 апреля 2019, 06:14

В Министерстве юстиции США заявили, что генпрокурор Уильям Барр планирует в четверг утром (18 апреля) обнародовать отредактированную версию отчета спецпрокурора Мюллера относительно расследования по "делу РФ".

Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Минюста Керри Купек не назвал точного времени, но заявил, что отчет, который, по словам генпрокурора, имеет до 400 страниц, обнародуют и для Конгресса, и для общественности.

Демократы в Конгрессе требуют публикации полного отчета Мюллера без изменений.

"Через несколько минут после объявления Минюстом планов по отчету Мюллера президент Трамп снова написал в Twitter, что считает расследование спецпрокурора "охотой на ведьм", - отмечает агентство.

Напомним:

  • 22 марта Мюллер передал Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
  • Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.

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Темы: США


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