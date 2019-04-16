Рівень схвалення Сталіна серед росіян побив рекорд

9282 перегляди
Вівторок, 16 квітня 2019, 09:40

70% росіян позитивно оцінюють роль Йосипа Сталіна в історії країни, майже половина – готові виправдати репресії сталінської епохи.

Про це свідчать результати опитування "Левада-центру", повідомляє РБК.

"Опитування показало, що в 2019 році сумарний рівень позитивного ставлення до радянського вождя досяг максимального показника за всі роки досліджень: про своє захоплення Сталіним, повагу або симпатію до нього заявив кожен другий учасник опитування (51%)", - йдеться в повідомленні. 

 

Також наголошується, що найбільш значне зростання (на 12 процентних пунктів) припало на "повагу". Таке ставлення до Сталіна у 41% респондентів, і воно найпоширеніше.

Тільки 14% респондентів відчувають до Сталіна роздратування, страх або відразу.

 

"Переважно позитивно до Сталіна і його ролі в житті країни ставляться не тільки прихильники КПРФ, але і ті, хто голосували на президентських виборах за Володимира Путіна або Володимира Жириновського. У всіх вікових групах частка опитаних з позитивним ставленням домінує над часткою опитаних з негативними оцінками", - йдеться в повідомленні. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія Сталін опитування


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В РФ заявили, що співпраця з НАТО повністю зупинена 15 квітня 2019, 16:34
У Зеленського відповіли про окупований Крим і зустріч там з Путіним 15 квітня 2019, 16:03
18% словаків хочуть більш проросійської зовнішньої політики – опитування 15 квітня 2019, 14:36
Усі новини
Головні новини
Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати
Порошенко: "Нормандська четвірка" домовиться про виведення російських військ
"1+1" подав на Порошенка в суд, вимагає мільйон
Стало відомо, хто очолить податкову і митницю
Усі новини
Фото

10 картинок про те, що трапляється в душі з кожним

дослідження

Чому у деяких людей постійно холодні руки

здоров'я

Вагітність: коли робити тест та з якого дня рахувати тижні