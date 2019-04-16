Уровень одобрения Сталина среди россиян побил рекорд

70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории страны, почти половина – готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", сообщает РБК.

"Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришелся на "уважение". Такое отношение к Сталину у 41% респондентов, и оно самое распространенное.



Только 14% респондентов испытывают к Сталину раздражение, страх или отвращение.

"Преимущественно положительные чувства к Сталину и оценки его роли в жизни страны испытывают не только сторонники КПРФ, но и голосовавшие на президентских выборах за Владимира Путина или Владимира Жириновского. Во всех возрастных группах доля опрошенных с позитивным отношением доминирует над долей опрошенных с негативными оценками", - говорится в сообщении.