Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзалізниця" нагородила охоронця, що стріляв у дебоширів в електричці. Справу закрили

Вівторок, 16 квітня 2019, 11:58

Поліція закрила кримінальне провадження щодо стрільця воєнізованої охорони "Укрзалізниці", який у лютому застосував табельну зброю проти п’яних дебоширів в електричці, його нагородили відзнакою.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що слідством було встановлено, що стрілець 4 розряду стрілецької команди станції Миронівка виробничого підрозділу Козятинський загін у тій ситуації діяв відповідно до службових обов’язків та вимог чинного законодавства.

"Керівництвом акціонерного товариства його також нагороджено знаком "Залізнична Слава" ІІІ ступеня", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

"Відомчої відзнаки стрільця удостоєно за високий професіоналізм, зразкове виконання службового обов’язку та особисту мужність, виявлені під час протидії зловмисникам, які порушували громадський порядок, вчиняли протиправні дії, намагаючись проникнути до кабіни машиніста електропоїзда", - додали у компанії.

Повідомляється, що наразі слідчі дії закінчено й винесено постанову від 30.03.2019 р. про закриття кримінального провадження у зв’язку з встановленою відсутністю в діях стрільця складу кримінального правопорушення ст. 124 КК України.

Нагадаємо:

  • 12 лютого в електропотязі Київ-Миронівка троє нетверезих чоловіків влаштували дебош і намагалися проникнути до кабіни машиніста і щоб їх втихомирити стрілець воєнізованої охорони, який їхав до місця несення служби, відкрив по них вогонь з табельної зброї.
  • Повідомлялося, що троє чоловіків отримали вогнепальні поранення, один з яких потрапив до реанімації.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
Останні новини
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
Усі новини...
Реклама: