"Укрзалізниця" нагородила охоронця, що стріляв у дебоширів в електричці. Справу закрили

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Вівторок, 16 квітня 2019, 11:58

Поліція закрила кримінальне провадження щодо стрільця воєнізованої охорони "Укрзалізниці", який у лютому застосував табельну зброю проти п’яних дебоширів в електричці, його нагородили відзнакою.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що слідством було встановлено, що стрілець 4 розряду стрілецької команди станції Миронівка виробничого підрозділу Козятинський загін у тій ситуації діяв відповідно до службових обов’язків та вимог чинного законодавства.

"Керівництвом акціонерного товариства його також нагороджено знаком "Залізнична Слава" ІІІ ступеня", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

"Відомчої відзнаки стрільця удостоєно за високий професіоналізм, зразкове виконання службового обов’язку та особисту мужність, виявлені під час протидії зловмисникам, які порушували громадський порядок, вчиняли протиправні дії, намагаючись проникнути до кабіни машиніста електропоїзда", - додали у компанії.

Повідомляється, що наразі слідчі дії закінчено й винесено постанову від 30.03.2019 р. про закриття кримінального провадження у зв’язку з встановленою відсутністю в діях стрільця складу кримінального правопорушення ст. 124 КК України.

Нагадаємо:

  • 12 лютого в електропотязі Київ-Миронівка троє нетверезих чоловіків влаштували дебош і намагалися проникнути до кабіни машиніста і щоб їх втихомирити стрілець воєнізованої охорони, який їхав до місця несення служби, відкрив по них вогонь з табельної зброї.
  • Повідомлялося, що троє чоловіків отримали вогнепальні поранення, один з яких потрапив до реанімації.

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця


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