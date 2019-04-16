"Укрзализныця" наградила охранника, стрелявшего в дебоширов в электричке. Дело закрыли

Полиция закрыла уголовное производство относительно стрелка военизированной охраны "Укрзализныци", который в феврале применил табельное оружие против пьяных дебоширов в электричке, его наградили отличием.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что следствием было установлено, что стрелок 4 разряда стрелковой команды станции Мироновка производственного подразделения Казатинский отряд в той ситуации действовал в соответствии со служебными обязанностями и требованиями действующего законодательства.

"Руководством акционерного общества он также награжден знаком "Железнодорожная Слава" III степени", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Ведомственным отличием стрелок удостоен за высокий профессионализм, образцовое выполнение служебного долга и личное мужество, проявленные при противодействия злоумышленникам, которые нарушали общественный порядок, совершали противоправные действия, пытаясь проникнуть в кабину машиниста электропоезда", - добавили в компании.

Сообщается, что сейчас следственные действия закончены и вынесено постановление от 30.03.2019 г. о закрытии уголовного производства в связи с установленным отсутствием в действиях стрелка состава уголовного преступления ст. 124 УК Украины.

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