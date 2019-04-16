"Укрзализныця" наградила охранника, стрелявшего в дебоширов в электричке. Дело закрыли

4723 просмотра
Вторник, 16 апреля 2019, 11:58

Полиция закрыла уголовное производство относительно стрелка военизированной охраны "Укрзализныци", который в феврале применил табельное оружие против пьяных дебоширов в электричке, его наградили отличием.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что следствием было установлено, что стрелок 4 разряда стрелковой команды станции Мироновка производственного подразделения Казатинский отряд в той ситуации действовал в соответствии со служебными обязанностями и требованиями действующего законодательства.

"Руководством акционерного общества он также награжден знаком "Железнодорожная Слава" III степени", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Ведомственным отличием стрелок удостоен за высокий профессионализм, образцовое выполнение служебного долга и личное мужество, проявленные при противодействия злоумышленникам, которые нарушали общественный порядок, совершали противоправные действия, пытаясь проникнуть в кабину машиниста электропоезда", - добавили в компании.

Сообщается, что сейчас следственные действия закончены и вынесено постановление от 30.03.2019 г. о закрытии уголовного производства в связи с установленным отсутствием в действиях стрелка состава уголовного преступления ст. 124 УК Украины.

Напомним

  • 12 февраля в электропоезде Киев-Мироновка трое нетрезвых мужчин устроили дебош и пытались проникнуть в кабину машиниста и чтобы их утихомирить стрелок военизированной охраны, который ехал к месту несения службы, открыл по ним огонь из табельного оружия.
  • Сообщалось, что трое мужчин получили огнестрельные ранения, один из которых попал в реанимацию.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Укрзализныця


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новые онлайн-услуги Укрзализныци: билеты на группу, "лист ожидания" и не только 12 апреля 2019, 15:01
Экономические новости 8 апреля: Коломойский и "Приватбанк", увольнения в "Укрзализныце" 8 апреля 2019, 22:30
Из "Укрзализныци" уволили двух членов правления — источник 8 апреля 2019, 10:42
Все новости
Главные новости
Зеленский опережает Порошенко на 47% – соцопрос
Пожар в Нотр-Даме потушили: стены и алтарь уцелели – будут восстанавливать
Луценко об освобождении Савченко и Рубана: Судебная система тяжело больна
Березовец: Чем моя шутка о Нотр-Даме отличается от шуток "95 Квартала"?
Все новости
Культура

История украинца и самого быстрого пианиста мира

исследование

Почему у некоторых людей постоянно холодные руки

Фото

Пушистики в цветах: украшения бывают не только для людей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів