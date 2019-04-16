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Синоптики розповіли, коли дощі почнуть відступати

Вівторок, 16 квітня 2019, 12:37

Найближчої доби в більшості областей України утримається холодна, похмура і дощова погода.

Про це, з посиланням на дані Укргідрометцентру, повідомляє у вівторок "Інтерфакс-Україна".

Часом у вівторок дощі, на Прикарпатті місцями значні дощі, в Карпатах із мокрим снігом, лише вночі в південній частині без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень у східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень в Україні 8-13°, на Закарпатті до 17°.

У столиці – періодично дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 17 квітня найвища температура вдень була +25,2 в 1956 році, найнижча вночі -5,3 у 1929 році.

18 квітня на Прикарпатті, місцями у південній частині та на Вінничині невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в північних, центральних, Рівненській та Волинській областях заморозки на поверхні грунту 0-5°, на сході країни. У Чернігівській і Сумській областях заморозки в повітрі 0-3°. Вдень в Україні 10-15° тепла, на Закарпатті до 19°.

У Києві в четвер опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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