Промозглая погода начнет отступать в четверг

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Вторник, 16 апреля 2019, 12:37

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины удержится холодная, пасмурная и дождливая погода.

Об этом, со ссылкой на данные Укргидрометцентра, сообщает во вторник "Интерфакс-Украина".

Временами во вторник дожди, на Прикарпатье местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь ночью в южной части без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем в Украине 8-13°, на Закарпатье до 17°.

В столице – периодически дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 апреля самая высокая температура днем была +25,2 в 1956 году, самая низкая ночью -5,3 в 1929 году.

18 апреля на Прикарпатье, местами в южной части и в Винницкой области небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных, центральных, Ровенской и Волынской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, на востоке страны. В Черниговской и Сумской областях заморозки в воздухе 0-3°. Днем в Украине 10-15° тепла, на Закарпатье до 19°.

В Киеве в четверг осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.

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Темы: погода


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