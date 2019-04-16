За партію Зеленського готові проголосувати найбільше українців

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у середині квітня, то за партію "Слуга народу" проголосували би майже 26% респондентів серед тих, хто визначився і піде на вибори.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Зазначається, що всього у парламенту мають шанс потрапити шість партій і ще дві - близькі до прохідного бар'єру.

Так, за партію "Слуга народу" проголосували б 25,9% опитаних, які визначилися з вибором, за "Опозиційну платформу - За життя" - 15,7%, "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 13,9%, ВО "Батьківщина" - 12,1%, "Громадянську позицію" - 5,1%, а за партію "Сила і Честь" - 5%.

Крім того, "Радикальна партія Ляшка" набирає 4,8% голосів, а ВО "Свобода" - 4,6%.

дані КМІС

Інші партії набирають менше 3%.

Зокрема, за партію "Опозиційний блок" проголосували б 2,3% опитаних, "Блок Святослава Вакарчука" - 1,5%, "Об'єднання "Самопоміч" - 1,4%, партію "Наші" - 1,1%, "УКРОП" - 1%.

За інші партії – загалом 5,6%.

Повідомляється, що опитування було проведене з 9 по 14 квітня. Методом особистого інтерв'ю соціологи опитали 2004 респондентів у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) по 3-ступеневою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому ступені, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

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