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За партию Зеленского готовы проголосовать наибольшее количество украинцев

Вторник, 16 апреля 2019, 14:08
За партию Зеленского готовы проголосовать наибольшее количество украинцев

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине апреля, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы почти 26% респондентов среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что всего в парламент имеют шанс попасть шесть партий и две - близкие к проходному барьеру.

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 25,9% опрошенных, которые определились с выбором, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 15,7%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 13,9%, ВО "Батькивщина"- 12,1%,"Гражданскую позицию" - 5,1%, а за партию "Сила и Честь" - 5%.

Кроме того, "Радикальная партия Ляшко" набирает 4,8% голосов, а ВО "Свобода" - 4,6%.

 
данные КМИС

Другие партии набирают меньше 3%.

В частности, за партию "Оппозиционный блок" проголосовали бы 2,3% опрошенных, "Блок Святослава Вакарчука" - 1,5%, "Объединение "Самопомощь"- 1,4%, партию "Наши"- 1,1%,"УКРОП"- 1%.

За другие партии - всего 5,6%.

Сообщается, что опрос был проведен с 9 по 14 апреля. Методом личного интервью социологи опросили 2004 респондентов в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним:

  • Очередные выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября.

Украинская правда
Темы: виборыВерховная РадаЗеленский
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