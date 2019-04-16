Знизити тарифи: українці назвали головну вимогу до обраного президента
Більшість опитаних українців вважають, що новообраний президент у першу чергу має знизити тарифи на комунальні послуги.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 9 по 14 квітня.
На запитання, що повинен зробити наступний президент у свої перші 100 днів роботи, три найпоширеніші відповіді респондентів були такими:
- Знизити тарифи на комунальні послуги – 39,1%;
- Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, президента – 35,5%;
- Розпочати / пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів – 32,4%;
Далі голоси розподілилися наступним чином:
- розпочати переговори з Росією – 23,3%;
- знизити зарплату топ-чиновникам – 18,4%;
- розпочати переговори з ЄС та США щодо Донбасу і Криму – 16,4%;
- пришвидшити розслідування злочинів проти Майдану – 9,4%;
- ініціювати зміну системи парламентських виборів – скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками – 8%;
- виставити на продаж приміщення, автівки та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням президента – 5,5%;
- ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) – 5,2%;
- арештувати російські активи в Україні – 4,6%;
- внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні – 4,2%;
- розпочати переговори про вступ до ЄС – 3,3%.
Методом особистого інтерв'ю соціологи опитали 2004 респондентів у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому ступені, репрезентативною для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.
Нагадаємо:
- За законом, більшість з цих питань не входять до повноважень президента.