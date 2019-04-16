Знизити тарифи: українці назвали головну вимогу до обраного президента

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Вівторок, 16 квітня 2019, 14:07

Більшість опитаних українців вважають, що новообраний президент у першу чергу має знизити тарифи на комунальні послуги.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 9 по 14 квітня.

На запитання, що повинен зробити наступний президент у свої перші 100 днів роботи, три найпоширеніші відповіді респондентів були такими:

  1. Знизити тарифи на комунальні послуги – 39,1%;
  2. Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, президента  – 35,5%;
  3. Розпочати / пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів – 32,4%;

Далі голоси розподілилися наступним чином:

  • розпочати переговори з Росією – 23,3%;
  • знизити зарплату топ-чиновникам – 18,4%;
  • розпочати переговори з ЄС та США щодо Донбасу і Криму – 16,4%;
  • пришвидшити розслідування злочинів проти Майдану – 9,4%;
  • ініціювати зміну системи парламентських виборів – скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками – 8%;
  • виставити на продаж приміщення, автівки та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням президента – 5,5%;
  • ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) – 5,2%;
  • арештувати російські активи в Україні  – 4,6%;
  • внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні – 4,2%;
  • розпочати переговори про вступ до ЄС – 3,3%.
 

Методом особистого інтерв'ю соціологи опитали 2004 респондентів у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому ступені, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо:

  • За законом, більшість з цих питань не входять до повноважень президента.

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019 опитування Порошенко Зеленський президент


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