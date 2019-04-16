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Снизить тарифы: украинцы назвали главное требование к избранному президенту

Вторник, 16 апреля 2019, 14:07

Большинство опрошенных украинцев считают, что новоизбранный президент в первую очередь должен снизить тарифы на коммунальные услуги.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 9 по 14 апреля.

На вопрос, что должен сделать следующий президент в свои первые 100 дней работы, три самых распространенных ответа респондентов были следующими:

  1. Снизить тарифы на коммунальные услуги - 39,1%;
  2. Подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента - 35,5%;
  3. Начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений - 32,4%;

Далее голоса распределились следующим образом:

  • начать переговоры с Россией - 23,3%;
  • снизить зарплату топ-чиновникам - 18,4%;
  • начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму - 16,4%;
  • ускорить расследование преступлений против Майдана - 9,4%;
  • инициировать изменение системы парламентских выборов – отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками - 8%;
  • выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента - 5,5%;
  • инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 5,2%;
  • арестовать российские активы в Украине - 4,6%;
  • внести в парламент законопроект о референдумах в Украине - 4,2%;
  • начать переговоры о вступлении в ЕС - 3,3%.
 

Методом личного интервью социологи опросили 2004 респондентов в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-степенной стохастической выборке с квотным отбором на последней степени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним:

  • По закону, большинство из этих вопросов не входят в полномочия президента.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019опросПорошенкоЗеленскийпрезидент
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