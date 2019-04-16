Снизить тарифы: украинцы назвали главное требование к избранному президенту

Большинство опрошенных украинцев считают, что новоизбранный президент в первую очередь должен снизить тарифы на коммунальные услуги.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 9 по 14 апреля.

На вопрос, что должен сделать следующий президент в свои первые 100 дней работы, три самых распространенных ответа респондентов были следующими:

Снизить тарифы на коммунальные услуги - 39,1%; Подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента - 35,5%; Начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений - 32,4%;

Далее голоса распределились следующим образом:

начать переговоры с Россией - 23,3%;

снизить зарплату топ-чиновникам - 18,4%;

начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму - 16,4%;

ускорить расследование преступлений против Майдана - 9,4%;

инициировать изменение системы парламентских выборов – отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками - 8%;

выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента - 5,5%;

инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 5,2%;

арестовать российские активы в Украине - 4,6%;

внести в парламент законопроект о референдумах в Украине - 4,2%;

начать переговоры о вступлении в ЕС - 3,3%.

Методом личного интервью социологи опросили 2004 респондентов в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-степенной стохастической выборке с квотным отбором на последней степени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним: