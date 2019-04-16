СБУ накрила масштабну друкарню фальшивих паспортів

В Службі безпеки України заявляють, що блокували масштабне виготовлення підроблених українських документів для іноземців.

Про це повідомляє прес-служба СБУ 16 квітня.

Ділки також виготовляли інші офіційні документи різних державних установ, зокрема державні акти на землю. Фальшивки вони збували через розгалужену мережу посередників майже по всій території країни.

Оперативники спецслужби задокументували факт продажу підроблених посвідок на постійне проживання та паспорта громадянина України для перетину державного кордону двом громадянам однієї з країн Середньої Азії за 2 500 доларів США.

Повідомляється, що правоохоронці затримали трьох учасників угруповання, серед яких громадянин африканської країни, після отримання грошей та передачі підробленої посвідки.

Під час санкціонованих обшуків у Києві та області в помешканнях фігурантів справи правоохоронці виявили сотні підроблених печаток та штампів, тисячі бланків різних державних установ та міністерств, десятки виготовлених підроблених документів а також зброю та боєприпаси до неї.

У межах відкритого кримінального провадження трьом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 с. 332, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття незаконних дій проводились спільно з поліцією та під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.