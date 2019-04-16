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СБУ разоблачила масштабную печать фальшивых паспортов

Вторник, 16 апреля 2019, 15:22

В Службе безопасности Украины заявляют, что блокировали масштабное изготовление поддельных украинских документов для иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ 16 апреля.

Дельцы также изготавливали другие официальные документы различных госучреждений, в том числе государственные акты на землю. Фальшивки они сбывали через разветвленную сеть посредников почти по всей территории страны.

 

Оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи поддельных видов на жительство и паспорта гражданина Украины для пересечения государственной границы двум гражданам одной из стран Средней Азии по 2500 долларов США.

Сообщается, что правоохранители задержали трех участников группировки, среди которых гражданин африканской страны, после получения денег и передачи поддельного вида на жительство.

 

Во время санкционированных обысков в Киеве и области в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили сотни поддельных печатей и штампов, тысячи бланков различных государственных учреждений и министерств, десятки изготовленных поддельных документов, а также оружие и боеприпасы к нему.

В рамках открытого уголовного производства трем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 с. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению незаконных действий проводились совместно с полицией и под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

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