Прем'єр Словенії, у минулому комік, прокоментував кандидатство Зеленського

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Вівторок, 16 квітня 2019, 15:35

Прем’єр-міністр Словенії, колишній комік Мар'ян Шарец, прокоментував президентські вибори в Україні, на яких лідирує шоумен Володимир Зеленський.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словенське видання Delo.

"Я радий, що Словенія - не єдина країна, яка йде цим шляхом", - пожартував Шарец, спілкуючись з журналістами.

На його думку, актори та коміки мають деякі спільні риси з політиками.

"Для гри в комедії потрібно багато що брати до уваги, багато за чим спостерігати, ви повинні досліджувати персонажів - і це нелегко", - пояснив він.

"У політиці ви повинні мати мужність, виконувати та знати багато речей. Потрібно швидко вчитися", - додав Шарец.

Нинішній прем’єр-міністр Словенії Мар’ян Шарец дістав популярність завдяки комічному образу словенського селянина Івана Серпентіншека, який розповідав про близькі для пересічних словенців проблеми і висміював чинних політиків.

Перш ніж стати прем’єром, Шареца двічі обирали мером невеличкого, із населенням у 12 тисяч осіб, міста Камніка.

У 2017 році Шарец вийшов до другого туру президентських виборів і лише трохи поступився чинному главі держави Боруту Пахору. Вже за рік його партія здобула друге місце на парламентських виборах, а сам він став прем’єр-міністром, наймолодшим в історії країни.

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Теми: Зеленський вибори президента 2019


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